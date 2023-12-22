Трудовые права сотрудников нарушает каждый пятый работодатель в Петербурге

Самые распространенные нарушения связаны с оплатой труда (задержка или полная невыплата) — на это пожаловались 32% опрошенных работников.

В Петербурге лишь у четверти компаний всегда соблюдаются права работников: на нарушения пожаловались 22% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

Согласно данным исследования, права сотрудников нарушает каждый пятый работодатель города. Чаще всего с этим пришлось столкнуться специалистам в сферах продаж, науки и образования, а также строительства.

Самые распространенные нарушения связаны с оплатой труда (задержка или полная невыплата) — на это пожаловались 32% опрошенных работников. На втором месте находятся нарушения предоставления различных гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ (24%), а на третьем — нарушения, связанные с режимом труда и отдыха (23%).