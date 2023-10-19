Небензя: не поддержавшие резолюцию РФ по Ближнему Востоку отвечают за события в Газе

По его словам, российская сторона предупреждала коллег, что "терять время сейчас нельзя".

Не поддержавшие резолюцию РФ по Ближнему Востоку отвечают за события в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации в регионе.

По его словам, российская сторона предупреждала коллег, что "терять время сейчас нельзя". Он добавил, что Совет потратил впустую 36 часов, за которые число погибших выросло еще больше.

В ходе удара по больнице в Газе вчера вечером погибло несколько сотен мирных жителей. На этом фоне бездействие со стороны Совета безопасности выглядит неприглядно. Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Ранее Небензя заявил, что блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава.

Видео: Организация Объединенных Наций