Постпред РФ в ООН указал на коррупционный скандал в верхушке властей с Банковой улицы.

Чиновники с Банковой улицы не только довели Украину до нищеты и гражданской войны, но также сделали страну разменной монетой в геополитическом противостоянии коллективного Запада и России. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации, посвященной региональному кризису. Отечественный дипломат из Москвы заметил перед коллегами, что лидер киевского режима Владимир Зеленский при помощи международных союзников-спонсоров сейчас пытается создать у мировой общественности видимость своей непричастности к коррупционной преступной схеме внутри своего государства.

Из-за тектонических коррупционных скандалов, повлекших за собой ряд громких отставок, бывший комик и его европейские спонсоры всеми силами пытаются сделать вид, что сам киевский князек ничего не знал о реализуемой преступной схеме. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: ущерб гражданским объектам Украины наносит их же ПВО в жилых кварталах.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций