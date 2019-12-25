Небензя: ГА ООН в западной резолюции по Украине вышла за пределы полномочий

Постпред РФ считает, что у стран Генассамблеи нет прав принимать рекомендации по поддержанию международного мира.

Небензя: Генассамблея ООН в западной резолюции по Украине вышла за пределы полномочий. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международной организации по результатам голосования стран-членов за документ о гуманитарной ситуации на Украине. По словам спикера, ГА ООН вышла за свои полномочия.

Под беспрецедентным давлением западных стран Генассамблея вновь вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что согласно Уставу ООН, Генеральная Ассамблея не обладает правами давать рекомендации странам по поддержанию международного мира и стабильности. Однако принятая накануне резолюция содержит прямой призыв к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Небензя подчеркнул, что этот "псевдогуманитарный" документ нужен был Западу для того, чтобы навесить на Москву ярлык. Россия выступила против принятия резолюции.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

