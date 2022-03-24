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Зеленский призвал НАТО передать Киеву каждый сотый свой танк и самолет

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Президент Украины призвал альянс больше помогать Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал НАТО передать Киеву каждый сотый свой танк и самолет. Такую просьбу глава государства передал иностранным законодателям из Швеции. Политик выступил на заседании местного парламента. Зеленский призвал коллег по Североатлантическому блоку пересмотреть их оценки и отношение к кризису, а также позаботиться о дальнейшей безопасности.

Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее в российском министерстве по обороны заявили о том, что Вооруженные силы наносят ракетные удары только по военной инфраструктуре, а также по украинским войскам. При огневой поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.  Однако об оккупации территории Украины речи не идет.

Небензя: Россия призывает не поддерживать западный проект резолюции ГА ООН по Украине.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: авиация, владимир зеленский, нато, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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