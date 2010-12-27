В Петербурге задержали неадекватного таксиста с наркотиками

Во время досмотра обнаружили два контейнера с белым веществом неизвестного происхождения.

Днем 20 ноября в Московском районе Петербурга задержали водителя "Яндекс. Такси", при котором были наркотики. Об этом сообщается в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

Стражи порядка остановили автомобиль на площади Победы. Во время досмотра в нем обнаружили два контейнера с белым веществом неизвестного происхождения. Кроме того, в машине лежала игла. Сам водитель был в неадекватном состоянии.

Экспертиза помогла установить, что вещество являлось наркотиком. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". За отказ от медицинского освидетельствования был также составлен административный протокол.

Ранее мы писали, что таксист заставил девушку плакать на проспекте Обуховской обороны.

Фото: ВКонтакте / "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"