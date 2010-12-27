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Неадекватный мужчина, который осквернил Вечный огонь, попал под статью
Сегодня, 20:31
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IRINA_CHALKINA
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Неадекватный мужчина, который осквернил Вечный огонь, попал под статью

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Ранее молодой человек раскидывал по территории вечного огня венки, и даже пытался зайти "внутрь" пламени.

Мужчина, который неадекватно вел себя около Вечного огня попал под статью уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением)

сообщили в Ведомстве 

Молодой человек также получил подписку о невыезде.

Напомним, что 7 августа на Марсовом поле,  36-летний мужчина рвал цветы и бросал их вместе с венками  Вечный огонь.

Ранее мы публиковали видео самого инцидента Марсовом поле.

Фото: Pixabay

Теги: марсово поле , осудили мужчину который осквернил вечный огонь
Категории: Лента новостей Новости СПб

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