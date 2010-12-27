Неадекватный мужчина, который осквернил Вечный огонь, попал под статью

Ранее молодой человек раскидывал по территории вечного огня венки, и даже пытался зайти "внутрь" пламени.

Мужчина, который неадекватно вел себя около Вечного огня попал под статью уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением) сообщили в Ведомстве

Молодой человек также получил подписку о невыезде.

Напомним, что 7 августа на Марсовом поле, 36-летний мужчина рвал цветы и бросал их вместе с венками Вечный огонь.

Ранее мы публиковали видео самого инцидента Марсовом поле.

Фото: Pixabay