Неадекватный мужчина, который осквернил Вечный огонь, попал под статью

Мужчина, который неадекватно вел себя около Вечного огня попал под статью уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением)
сообщили в Ведомстве
Молодой человек также получил подписку о невыезде.
Напомним, что 7 августа на Марсовом поле, 36-летний мужчина рвал цветы и бросал их вместе с венками Вечный огонь.
Ранее мы публиковали видео самого инцидента Марсовом поле.
Фото: Pixabay