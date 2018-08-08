Видео: неадекват осквернил вечный огонь на Марсовом поле

Нарушителя забрали сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 7 августа на Марсовом поле произошел вопиющий инцидент с осквернением Вечного огня. Неизвестный молодой мужчина раскидал по территории оставленные цветы и даже попытался зайти "внутрь" пламени. Очевидцы предположили, что неадекватное поведение петербуржца связано с употреблением наркотических веществ или сильным алкогольным опьянением.

Свидетелей рассказывают, что заметили странного человека около 21 часа. Он расшвыривал цветы в разные стороны, при этом произнося фразу "Это мой огонь. Я здесь рядом живу. Хочу очистить его от "грязи", поэтому сжигаю эти с..ные цветы"

Свидетели событий попытались остановить местного жителя от порчи городского имущества. На время им это удалось, но после мужчина продолжи злодеяния с усиленной энергией. В результате на место были вызваны оперативники. Они задержали буйного гражданина и отвезли преступника в отделение полиции. Как отмечают представители закона, на руках у петербуржца зафиксированы многочисленные ожоги на руках.

Фото и видео: Piter.tv