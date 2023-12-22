Полиция задержала неадекватных водителей-иностранцев на Крыленко

В отношении мужчин составлены административные протоколы.

В ночь на воскресенье, 31 марта, инспекторы ДПС остановили автомобиль Hyundai, на перекрёстке улицы Крыленко и Искровского проспекта. Внутри иномарки находись двое мужчин в неадекватном состоянии. Подробности происшествия приводит сообщество "Дорожный инспектор".

Установлено, что 33-летний гражданин Белоруссии за рулём авто проявлял признаки алкогольного и наркотического опьянения. Во время оформления его документов, его пассажир, 20-летний гражданин Молдовы, неожиданно сел за руль Hyundai и пытался скрыться. Оказалось, что он тоже находился в нетрезвом состоянии (уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,250 мг/л). В момент задержания у него был обнаружен пневматический пистолет. Кроме того, мужчина, находясь в автомобиле полиции, начал угрожать сотруднику проблемами на службе, международным скандалом, а также требовал вызвать консула и переводчика с гагаузского языка. Во время оформления этих двух водителей, в салон Hyundai сел ещё один пассажир.

В результате против первого водителя был составлен административный протокол за вождение в состоянии опьянения по статье 12.8 КоАП РФ, а в отношении второго водителя - протокол по части 3 той же статьи 12.8 КоАП РФ (управление водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления), а также по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Молодого человека, устроившего скандал, доставили в полицейский участок, а автомобиль был отправлен на специальную парковку.

Ранее мы сообщили о том, что на станции Громово столкнулись "легковушка" и поезд.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.