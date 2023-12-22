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На станции Громово столкнулись "легковушка" и поезд
Сегодня, 16:20
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На станции Громово столкнулись "легковушка" и поезд

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Машинист применил экстренное торможение, но избежать ДТП не удалось. 

Возле станции Громово в Приозерском районе Ленобласти 31 марта столкнулись легковой автомобиль и электропоезд. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, "легковушка" выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать ДТП не удалось. 

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту ДТП на железнодорожном переезде возле станции Громово в Приозерском районе.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе водитель BMW сбил третьеклассника на электросамокате. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: громово, дтп на жд переезде
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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