На станции Громово столкнулись "легковушка" и поезд

Машинист применил экстренное торможение, но избежать ДТП не удалось.

Возле станции Громово в Приозерском районе Ленобласти 31 марта столкнулись легковой автомобиль и электропоезд. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, "легковушка" выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать ДТП не удалось.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту ДТП на железнодорожном переезде возле станции Громово в Приозерском районе. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры