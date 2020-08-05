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Электричка сбила автомобиль на переезде в Ленобласти
Сегодня, 8:22
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Электричка сбила автомобиль на переезде в Ленобласти

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По предварительным данным, водитель решил проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Около семи часов вечера 21 ноября у станции "Громово" (Ленобласть) электричка сбила на переезде легковой автомобиль. Снимки с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель решил проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. При этом он по каким-то причинам не заметил уже приближающийся электропоезд. Удар пришелся по касательной, поэтому со стороны водителя машина оказалась цела, автомобилист не пострадал.

Из-за аварии на 30 минут задержались три пригородные электрички. По факту аварии проводится проверка.

Недавно вблизи станции "Сапёрная" электричка наехала на пьяную женщину.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александра Куликова)

Теги: громово, переезд, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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