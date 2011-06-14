У железнодорожной станции Громово женщина попала под машину

Сегодня, 4 июня, на 84-м километре трассы А-112 в сторону Сортавалы произошла авария. Около железнодорожной станции Громово автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
По словам автора поста, пешеход переходил через дорогу, когда в него въехала иномарка. На место случившегося прибыла карета скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: с 5 июня трамваи вновь будут курсировать по Купчинской и Ярослава Гашека.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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