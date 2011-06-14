У железнодорожной станции Громово женщина попала под машину

На место случившегося прибыла карета "скорой помощи".

Сегодня, 4 июня, на 84-м километре трассы А-112 в сторону Сортавалы произошла авария. Около железнодорожной станции Громово автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По словам автора поста, пешеход переходил через дорогу, когда в него въехала иномарка. На место случившегося прибыла карета скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: с 5 июня трамваи вновь будут курсировать по Купчинской и Ярослава Гашека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург