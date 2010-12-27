Ученые объяснили, почему шёлк блестит и нравится девочкам

Неупорядоченная структура шёлка сделала его блестящим и холодным.

Американские и южнокорейские физики выяснили, что именно уникальная хоатичная структура делает шёлк блестящим и холодным. В результате происходит интерференция света в частицах ткани.

Учёные добавляют, что в шёлковых волокнах во время распространения света преобладают такие эффекты, которые связываются с рассеиванием света на микроструктурах. Это сказывается на теплообмене и на оптическом свойстве шёлковых волокон. Это приводит к тому, что шелк практически не пропускает свет.



Моделирование амплитуды электромагнитного поля при распространении света в шелковых нитях, состоящих из двух, шести и 14 волокон.

В ходе исследования ученые изучили структуру шелковых нитей. Выяснилось, что "она состоит из параллельных друг другу волокон толщиной 10-20 микрометров. Каждое волокно образовано из более мелких волокон толщиной около 100 нанометров, между которыми есть полости размером в несколько десятков нанометров".

Фото: сайт Nature Communications