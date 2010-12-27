Умер главный режиссер театра "Балтийский дом" Владимир Тыкке

Заслуженный артист России скончался в Петербурге после продолжительной болезни.

На 74-м году жизни скончался главный режиссер театра-фестиваля "Балтийский дом", заслуженный артист России Владимир Тыкке. Как рассказали в театре, он долго и тяжело болел.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" с прискорбием сообщает, 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке. Говорится в сообщении

Известный театральный сценограф, главный художник "Балтийского дома" Ирина Бируля работала вместе с Владимиром Александровичем и рассказала, какой он был человек.

Это человек редких человеческих качеств, которые проявлялись и в его отношениях с артистами, и в отношении к делу. Он не был режиссером-диктатором и никогда не позволял себя кричать на кого-либо. А если хотел сделать замечание, то подходил к актеру и говорил ему об этом на ухо. И всегда старался вытянуть из него именно то, что нужно было для данной роли. Мы вместе читали пьесы и вместе находили те главные темы, из которых потом и рождался спектакль. И я как художник становилась сорежиссером постановки. Ирина Бируля

О дате прощания и месте похорон в театре сообщат дополнительно.

Напомним, что Владимир Тыкке — советский и российский актер и режиссер. Он родился 26 октября 1943 года в Ленинграде. С 1997 года занимал пост главного режиссера театра "Балтийский дом". Кроме того, он работал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств и заведовал кафедрой режиссуры и мастерства актера.

Фото: "Балтийский дом"