Не приходя в сознание, в Краснодарской больнице скончалась лжехирург Алёна Верди

На счету скандально - известной женщины 5 изуродованных пациенток.

В Краснодарской больнице, после нескольких дней в коме, скончалась хирург - потрошитель Алена Верди.

Алёна Верди, настоящее имя Антонина Горбунова, рано утром 15 июня скончалась в больнице в палате реанимации. Ее нашли 4 июня в бессознательном состоянии. Все эти дни она была в коме на аппарате ИВЛ. 4 июня должно было состояться первое судебное заседание по ее делу, но оно не состоялось, так как Верди не явилась в суд.

На счету Алёны Верди 5 изуродованных женщин, которым она проводила пластические операции, не имея специального образования. Как сообщают "Кубанские Новости" со ссылкой на помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анну Пушкину следствие ведет проверку по факту гибели Горбуновой.

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