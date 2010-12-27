Обокравшая будущих водителей директор автошколы получила четыре года

Женщина присвоила деньги с девяти платных договоров на обучение.

Суд признал виновной в мошенничестве петербурженку Инну Потапову, совершившей девять причинивших материальный ущерб преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Выяснилось, что женщина, будучи гендиректором "Центра развития и восстановления навыков вождения" заключила договоры о платных образовательных услугах, но так и не исполнила свои обязательства. Ученики автошколы должны были получить уроки по профподготовке по профессии водитель, однако директор просто присвоила деньги за оплаченные людьми курсы, пользуясь служебным положением, и потратила на свои нужды.

В суде Потапова признала вину и возместила несостоявшимся водителям материальный ущерб.

Женщина сядет в тюрьму на четыре года условно.

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Фото: Piter.tv