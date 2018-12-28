Из частного дома в Тихвине исчезли украшения почти на 200 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Тихвине у местного жителя похитили ювелирные украшения почти на 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Об этом сообщает пресс-служба Следственного отдела ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области.

Накануне в правоохранительные органы поступило заявление от 49-летнего гражданина Тихвинского района. Происшествие произошло в частном доме по улице Шумилова. Пострадавший заявил, что преступник проник в помещение и похитил у него ювелирные украшения. Полиция начала поиски злоумышленника.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Личность преступника пока не установлена.

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