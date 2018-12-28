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Из частного дома в Тихвине исчезли украшения почти на 200 тыс. рублей
Сегодня, 12:54
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Из частного дома в Тихвине исчезли украшения почти на 200 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Тихвине у местного жителя похитили ювелирные украшения почти на 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Об этом сообщает пресс-служба Следственного отдела ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области.

Накануне в правоохранительные органы поступило заявление от 49-летнего гражданина Тихвинского района. Происшествие произошло в частном доме по улице Шумилова. Пострадавший заявил, что преступник проник в помещение и похитил у него ювелирные украшения. Полиция начала поиски злоумышленника. 

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Личность преступника пока не установлена.

Фото: wallpapers.99px.ru

Теги: кража ювелирных укражений, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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