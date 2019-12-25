В Петербурге под суд пойдет уборщица самолетов в Пулково, которая работала без маски

Материалы дела поступили в Колпинский районный суд.

В Колпинский районный суд поступили материалы дела, возбужденного в отношении уборщицы самолетов в Пулково Натальи Еременко. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, 21 ноября во время уборки воздушного лайнера Boeing 737-800 VP-BSA женщина нарушила санитарные правила и гигиенические нормативы. Специалист по уборке Службы бытового обслуживания воздушных судов "Воздушных ворот Северной столицы" не надела маску. Это заметили инспекторы Ространснадзора и сфотографировали.

После снимки были отправлены в Управление Роспотребнадзора. Материалы дела переданы в суд. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее петербуржцы рассказали, маски каких цветов они носят.

Фото: Piter.TV