Петербуржцы рассказали, маски каких цветов они носят

Большинство респондентов признались, что не подбирают маску к гардеробу.

Эксперты "Авито" провели опрос среди россиян и выяснили, какие маски они предпочитают носить. Об этом сообщила пресс-служба организации.

За последний месяц спрос на медицинские изделия в России вырос на треть (на 32%). При этом интересоваться многоразовыми масками стали в два раза чаще, чем месяцем ранее. Спрос на респираторы подскочил на 73%.

Многоразовые маски предпочитают более трети (35%) жителей Петербурга. Респираторы носят всего 2%. Детям больше нравятся яркие, но однотонные маски (35%). Маски с изображением любимых героев фильмов и мультфильмов носят 26% опрошенных. Также в моде маски с животными (17%) и геометрическими рисунками (15%).

Примечательно, что большинство респондентов из города на Неве (75%) не подбирают цвет маски к гардеробу. Люди предпочитают носить черные (60%) или белые (33%) маски. Также в топе синие и голубые цвета, зеленые, красные и фиолетовые.

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