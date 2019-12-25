После хлопка газа произошло возгорание.

Не менее трех человек пострадали при взрыве в пятиэтажном доме в Риме. Об этом рассказали местные журналисты из издания La Repubblica. В СМИ подчеркнули, что после трагедии, которая произошла утром 14 сентября, начался пожар. Это привело к обрушению крыши и верхнего этажа жилого здания в районе Рима Торре Анджела. В настоящее время специалисты проверяют версию об утечке газа.

Экстренные службы госпитализировали пострадавших. Пациентам оказана необходимая медицинская помощь. На месте трагедии продолжают работу спасатели. Ведутся поисковые работы и проводится эвакуация граждан. Правоохранительные органы перекрыли движение по улице, прилегающей к месту обрушения дома.

На нефтебазе в Донецке произошел взрыв.

Фото и видео: video.repubblica.it