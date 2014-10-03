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На нефтебазе в Донецке произошел взрыв
Сегодня, 13:34
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На нефтебазе в Донецке произошел взрыв

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Подробности происшествия уточняются.

На нефтебазе в Донецке произошел взрыв. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин. Чиновник уточнил, что на месте инцидента работают экстренные ведомства и спецслужбы. Уточняется информация о возможных пострадавших или погибших.

Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе. Спецслужбы работают на месте. Причина происшествия выясняется.

Алексей Кулемзин, глава Донецк

Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева квартиры газ.

Фото: Pixabay.com

Теги: взрыв, донбасс, донецк, нефтебаза
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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