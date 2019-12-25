Названо условие для формирования пожизненного иммунитета к COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в рамках авторского фильма Наили Аскер-заде заявил глава научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован
Ринат Максютов, глава "Вектора"
По словам эксперта, "вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины против коронавируса. Эти препараты являются наиболее перспективными для профилактики инфицирования. Варианты созданы на основе шести независимых технологических платформ.
В "Векторе" назвали срок появления антител к коронавирусу после прививки.
Фото: Instagram/nailya_askerzade.
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