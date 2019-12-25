Глава "Вектора" объяснил, как можно получить пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Названо условие для формирования пожизненного иммунитета к COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в рамках авторского фильма Наили Аскер-заде заявил глава научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован Ринат Максютов, глава "Вектора"

По словам эксперта, "вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины против коронавируса. Эти препараты являются наиболее перспективными для профилактики инфицирования. Варианты созданы на основе шести независимых технологических платформ.

В "Векторе" назвали срок появления антител к коронавирусу после прививки.

Фото: Instagram/nailya_askerzade.