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Названо условие для формирования пожизненного иммунитета к COVID-19
Сегодня, 13:40
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lesjasap

Названо условие для формирования пожизненного иммунитета к COVID-19

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Глава "Вектора" объяснил, как можно получить пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Названо условие для формирования пожизненного иммунитета к COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в рамках авторского фильма Наили Аскер-заде заявил глава научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован

Ринат Максютов, глава "Вектора"

По словам эксперта, "вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины против коронавируса. Эти препараты являются наиболее перспективными для профилактики инфицирования. Варианты созданы на основе шести независимых технологических платформ.

В "Векторе" назвали срок появления антител к коронавирусу после прививки.

Фото: Instagram/nailya_askerzade.

Теги: вакцина, вектор, пожизненный иммунитет, ринат максютов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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