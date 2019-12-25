Названо средство против тяжелой формы коронавируса

Ученые протестировали на мышах лечение, которое дало эффект.

Названо средство против тяжелой формы инфекции коронавируса. Об этом рассказали медики из международной группы в статье для журнала Science Advances. Специалисты считают, что нашли действенный способ борьбы против цитокинового шторма. Он является неуправляемой реакцией иммунитета человека, которая наблюдается у тяжелых пациентов с COVID-19.

Ученые предлагают для лечения людей с тяжелой формой коронавируса использовать наночастицы на основе аденозина и сквалена. Органические вещества необходимо инкапсулировать в молекулу альфа-токоферола. Этот антиоксидант считается разновидностью витамина Е. Медики смогли доставить полученные соединения в ткани лабораторных мышей, в которых развивались гипервоспалительные реакции (сепсис и цитокиновый шторм).

В ходе эксперимента стало ясно, что благодаря наночастицам удалось уменьшить уровень провоспалительного цитокина. Именно он ответственен за некроз опухоли-альфа. Эффект от лечения наблюдался во всех органах, включая почки и легкие. Действие началось спустя четыре часа после применения.

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