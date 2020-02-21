Названо лучшее время для покупки iPhone в России

Наиболее выгодно приобрести яблочный смартфон можно в феврале и марте.

Эксперты "Яндекс. Маркета" назвали наиболее выгодный период для покупки новых моделей iPhone. По словам специалистов, лучшим временем является февраль и март. К этому моменту цена достаточно ниже стартовой, а до презентации следующей новинки еще полгода.

Подчеркивается, что цены на новые модели iPhone падают сразу после официального старта продаж. Он традиционно проходит в начале осени. После этого стоимость меняется, однако уже незначительно.

Среди моделей 2019 года наибольшее падение цены эксперты зафиксировали у iPhone 11 Pro с объёмом памяти 512 Гб. К ноябрю устройство потеряло в стоимости 15 %. Медленнее всего цены падали у линейки Xr и 11.

Ранее была названа дата презентации iPhone SE 2.