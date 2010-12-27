Стало известно имя нового главы ГУП "Водоканал"

Новый генеральный директор работает на предприятии уже 34 года.

Новым генеральным директором ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" стал Александр Данилов, который ранее имел статус исполняющего обязанности руководителя. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Шаскольский на коллегии комитетов энергетического блока Смольного.

Александр Данилов работает в ГУП "Водоканал" с 1985 года. Он начинал работать обычным техником и дошёл до первого заместителя директора. Под руководством Данилова совершенствовалась система Южной зоны водоснабжения Санкт-Петербурга, модернизировалась аэрационная система Центральной станции аэрации.

Перед Александром Даниловым уже поставили задачи. Водоканалу нужно построить новые объекты и отремонтировать старые без увеличения тарифов. Максимальный рост тарифов не должен превышать 3%.

В июле "Водоканал" запустил на Бассейной улице новый канализационный коллектор.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"