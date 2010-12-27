"Водоканал" запустил на Бассейной улице новый канализационный коллектор

Его длина составила 4 869, 52 метра.

В Петербурге на Бассейной ул. Московского района запустили новый тоннельный канализационный коллектор длинной 4 869, 52 метра. Он обеспечит слив сточных вод из Московского, Фрунзенского и Кировского районов города на центральную станцию аэрации, сообщила 18 июля пресс-служба "Водоканала".

Новую сеть соединили с прошлыми участками восьмью шахтами. Их диаметр составил от 6 до 9,8 метра. Тоннель прокладывали методом микротоннелирования – это один из "закрытых" вариантов подобных работ.

Специалисты подчеркнули, что новый коллектор поможет предотвратить аварийные ситуации и загрязнение окружающей среды.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что комитет Госдумы отрегулирует использование гражданских беспилотников.

Фото: Pixabay