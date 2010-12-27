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"Водоканал" запустил на Бассейной улице новый канализационный коллектор
Сегодня, 12:13
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Cherepanov

"Водоканал" запустил на Бассейной улице новый канализационный коллектор

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Его длина составила 4 869, 52 метра.

В Петербурге на Бассейной ул. Московского района запустили новый тоннельный канализационный коллектор длинной 4 869, 52 метра. Он обеспечит слив сточных вод из Московского, Фрунзенского и Кировского районов города на центральную станцию аэрации, сообщила 18 июля пресс-служба "Водоканала".

Новую сеть соединили с прошлыми участками восьмью шахтами. Их диаметр составил от 6 до 9,8 метра. Тоннель прокладывали методом микротоннелирования – это один из "закрытых" вариантов подобных работ.

Специалисты подчеркнули, что новый коллектор поможет предотвратить аварийные ситуации и загрязнение окружающей среды.

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Фото: Pixabay

Теги: бассейная улица, водоканал, канализация, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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