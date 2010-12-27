Комитет Госдумы отрегулирует использование гражданских беспилотников

Проект призван внести ясность в сферы ответственности со стороны правоохранительных органов.

Депутаты Государственной думы рассмотрят в первом чтении законопроект о регулировании использований беспилотников гражданским населением. Инициативу рекомендовал принять Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Благодаря изменениям в документации, в законе ликвидируют пробелы.

Парламентарии отмечают, что будут прописаны полномочия сотрудников ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР. Пресечение использования беспилотников возможно в том,случае, если человек совершает противоправное действие. В частности, урегулируется вопрос относительно запуска летательных аппаратов над местами массового скопления людей. По эту категорию попадают и акции протеста, митинги.

Если законопроект примут, что представители закона могут идентифицировать нарушителя, а также пресекать полет беспилотника. Первое чтение состоится 23 июля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума одобрила проект о возвращении комнат для курения в аэропортах.

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