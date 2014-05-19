С начала года на рельсы в петербургском метро упали восемь человек

Из них четыре человека скончались от полученных травм.

Названо число падений на рельсы в метро Петербурга с начала года. В этом году на пути упали восемь человек. Однако это меньше, чем за аналогичный период в 2020 и 2019 гг. Об этом "Невским Новостям" рассказали в городской подземке.

В 2019 году на рельсы в метро упали 15 человек, в 2020 году – десять. В основном у пострадавших фиксируются переломы, вывихи, сотрясение мозга, открытые и закрытые черепно-мозговые травмы. В 2021 году для четверых полученные увечья оказались несовместимы с жизнью.

В метро заявили, что основными причинами падения людей на пути являются несоблюдение правил безопасности и ухудшение самочувствия.

24 мая на рельсы на станции метро "Лиговский проспект" упал 16-летний подросток. Его извлекли из-под состава живым и увезли в тяжелом состоянии в реанимацию больницы имени К.А. Раухфуса с многочисленными травмами.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Фото: Piter.TV