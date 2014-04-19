В Госдуме оценили идею замены названия трассы "Кола" на "Квас"

Инициатива принадлежит одному из петербургских водителей. При этом оригинальное название никак не связано с популярным напитком.

Представитель Северной столицы в Госдуме РФ Александр Тетердинко прокомментировал предложение одного из автомобилистов города изменить название трассы "Кола" на более патриотичное — "Квас". В беседе с изданием "Подъем" депутат назвал такую идею анекдотичной.

Тем не менее, возможность переименования различных географических объектов в стране есть, заверил парламентарий. Чтобы это произошло, необходимо опросить жителей близлежащих населенных пунктов — если большинство выступит "за", замену названия обязательно рассмотрят.

Отметим, что трассу назвали вовсе не в честь популярного напитка из США. Слово "кола" переводится с финно-угорского языка как "река", этим же термином назван один из городов Кольского полуострова.

Ранее мы сообщили о том, что в Госдуме поддержали идею выхода России из Болонской системы образования.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"