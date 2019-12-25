Работодатели чаще всего обращают внимание на такие качества кандидатов, как грамотная речь, навык межличностного общения и работа с людьми.

Стало известно, сколько получают сиделки и соцработники в Петербурге. За эту работу в среднем готовы платить 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Стоит отметить, что в мае число вакансий для сиделок и соцработников в целом по России выросло на 93% по сравнению с маем прошлого года. На место сиделки чаще всего претендуют женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

При выборе сиделки и соцработника работодатели чаще всего обращают на такие качества кандидатов, как грамотная речь, навык межличностного общения и работа с людьми.

Ранее мы писали, что малый бизнес не сможет работать в фан-зонах и у стадиона в дни матчей Евро-2020.

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