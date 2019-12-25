Малый бизнес не сможет работать в фан-зонах и у стадиона в дни матчей Евро-2020

Ларьки и летние веранды смогут разместиться поблизости.

Во время чемпионата Европы в Петербурге вводятся особые правила для работы малого бизнеса. Ларьки и летние веранды не смогут работать в фан-зонах и у стадиона на Крестовском острове за день и в день матча. Об этом пишет РБК.

Указанные торговые точки смогут работать поблизости – в радиусе 2 километров от стадиона и фанатских зон.

Введенный запрет бизнесмены назвали катастрофой. Некоторые из них арендовали участки еще год назад и рассчитывали в этом году вернуть понесенные во время пандемии убытки.

В Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сослались на позицию АНО УЕФА "ЕВРО 2020". Согласно правилам, частично разрешается работа нестационарных торговых объектов, где торгуют едой на вынос без брендирования. На остальных преференции не распространяются.

Ранее неизвестный обругал танцовщиц на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV