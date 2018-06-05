Неизвестный обругал танцовщиц на Дворцовой площади

Девушки просто записывали танец на видео, когда мужчина посчитал их горожанками с низкой социальной ответственностью.

В понедельник, 7 июня, на Дворцовой площади произошел случай, явно не вписывающийся в размеренную жизнь культурной столицы, передает издание Рен-ТВ.

Рядом с Дворцовой площадью четыре горожанки записывали танец на видео, когда к ним подошел неизвестный накаченный мужчина с голубями в руках. Поначалу его настрой будто был доброжелательным, однако резко сменился. Отдав голубей приятелю, он начал кричать на девушек, оскорблять из за танец и внешний вид. На крики и нецензурную лексику одна из девушек засмеялась, тогда агрессор вышел из себя и толкнул ее.

Прохожие остались стоять в стороне, наблюдая за неприятной сценой. В итоге за девушек вступились двое, в том числе женщина, которая не побоялась подойти к мужчине и потребовать перестать кричать.

Оскорбленные петербурженки написали на обидчика заявление в полицию.

Если бы мы отказались, то (мужчина) просто бы остался с нами, а полиция уехала бы. Я вместе с подругой, которая пришла помогать к нам на съемочки, сели в машину к полиции и начали писать заявления. Написав их, полиция увезла его. сообщила одна из танцовщиц

Судя по внешнему виду и поведению, мужчина был нетрезв. Комментариев от полиции пока нет.

Ранее мы писали, что с Артёмом Анчуковым простятся 8 июня на "Тинькофф Арене".

Фото: скриншот видеозаписи Рен-ТВ