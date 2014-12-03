С Артёмом Анчуковым простятся 8 июня на "Тинькофф Арене"

Во вторник, 8 июня, в час дня в Соборе Святого Апостола Андрея Первозванного на 6-й линии Васильевского острова состоится отпевание петербургского актера Артема Анчукова. Об этом сообщил "Пятый канал".
Около пяти часов вечера в "Тинькофф Арене" пройдет церемония прощания. По предварительной информации, гроб поставят прямо на ринг. С Анчуковым простятся близкие, коллеги и бойцы.
Актер работал на чемпионатах по смешанным единоборствам в России, был ринг-анонсером M-1 Global.
Ранее мы писали, что в Германии умер последний освободитель Освенцима.
Фото: instagram.com/artem_anchukov/
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