С Артёмом Анчуковым простятся 8 июня на "Тинькофф Арене"

Актер работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам.

Во вторник, 8 июня, в час дня в Соборе Святого Апостола Андрея Первозванного на 6-й линии Васильевского острова состоится отпевание петербургского актера Артема Анчукова. Об этом сообщил "Пятый канал".

Около пяти часов вечера в "Тинькофф Арене" пройдет церемония прощания. По предварительной информации, гроб поставят прямо на ринг. С Анчуковым простятся близкие, коллеги и бойцы.

Актер работал на чемпионатах по смешанным единоборствам в России, был ринг-анонсером M-1 Global.

Ранее мы писали, что в Германии умер последний освободитель Освенцима.

Фото: instagram.com/artem_anchukov/