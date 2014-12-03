  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С Артёмом Анчуковым простятся 8 июня на "Тинькофф Арене"
Сегодня, 22:16
77
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

С Артёмом Анчуковым простятся 8 июня на "Тинькофф Арене"

0 0

Актер работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам.

Во вторник, 8 июня, в час дня в Соборе Святого Апостола Андрея Первозванного на 6-й линии Васильевского острова состоится отпевание петербургского актера Артема Анчукова. Об этом сообщил "Пятый канал".

Около пяти часов вечера в "Тинькофф Арене" пройдет церемония прощания. По предварительной информации, гроб поставят прямо на ринг. С Анчуковым простятся близкие, коллеги и бойцы.

Актер работал на чемпионатах по смешанным единоборствам в России, был ринг-анонсером M-1 Global. 

Ранее мы писали, что в  Германии умер последний освободитель Освенцима.

Фото: instagram.com/artem_anchukov/

Теги: артём анчуков, отпевание
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии