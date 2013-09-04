В Симферополе началось отпевание Кирилла Стремоусова

Церемония началась в 11 часов в кафедральном Александро-Невском соборе.

В Симферополе началось отпевание заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Траурная церемония началась в 11 часов утра 11 ноября в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. на данном событии присутствуют заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, глава Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. В числе пришедших проститься замечены супруга и дети покойного. Напомним, что гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области установлен в центре собора в раскрытом состоянии. Лицо Кирилла Стремоусова прикрыто вуалью. Около стен расставлены траурные венки, а на поминальном столе видна фотография погибшего с траурной лентой.

Кирилла Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости