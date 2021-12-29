Названа зарплата няни в Петербурге в 2022 году

В среднем за помощь с детьми придется заплатить 300 рублей за час.

В 2021 году после удаленной работы многие петербуржцы начали возвращаться в офисы. В связи с этим в городе на 58% вырос спрос на нянь. Об этом свидетельствуют данные экспертов "Авито".

Зарплата няни в Петербурге зависит не только от опыта работы и образования претендентки, но и от времени, которое ей придется провести в дороге до заказчиков. В среднем за помощь с детьми придется заплатить 300 рублей за час.

Многие родители заказывают няню не на целый день, а на несколько часов. Этого достаточно, чтобы заняться своими делами. Няни водят детей на различные кружки и секции.

Ранее стало известно, в каких сферах больше всего выросли зарплаты и спрос на специалистов.

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