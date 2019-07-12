Эксперты назвали экономические вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Исследователи Superjob выяснили, выпускники каких экономических вузов получают самые высокие заработные платы. Об этом сообщило РИА Новости.
Эксперты исследовали средний уровень зарплаты молодых людей, окончивших вузы в 2013-2018 годах. В рейтинге оказались 45 вузов, которые разместились на 20 местах.
Так выпускники НИУ Высшая школа экономики и МГИМО получают по 110 тысяч рублей. На втором месте оказались выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, которые получают 100 тысяч рублей. На третьем месте студенты РАНХиГСа с заработной платой 98 тысяч, на четвертом - Финансовый университет при Правительстве России (90 тысяч рублей).
Ранее эксперты составили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами.
Видео: YouTube/ mgimo
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