Эксперты назвали экономические вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

В рейтинге оказались 45 вузов, которые разместились на 20 местах.

Исследователи Superjob выяснили, выпускники каких экономических вузов получают самые высокие заработные платы. Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперты исследовали средний уровень зарплаты молодых людей, окончивших вузы в 2013-2018 годах. В рейтинге оказались 45 вузов, которые разместились на 20 местах.

Так выпускники НИУ Высшая школа экономики и МГИМО получают по 110 тысяч рублей. На втором месте оказались выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, которые получают 100 тысяч рублей. На третьем месте студенты РАНХиГСа с заработной платой 98 тысяч, на четвертом - Финансовый университет при Правительстве России (90 тысяч рублей).

Ранее эксперты составили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами.

Видео: YouTube/ mgimo