Названы востребованные профессии перед началом Евро-2020 в Петербурге

По оценкам аналитиков, было открыто около 50 новых вакансий для желающих поработать на Евро-2020.

С пятницы, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. Петербург начал принимать матчи с 12 июня. Накануне в городе открылись почти 50 вакансий, сообщили в компании hh.ru.

Чаще всего искали поваров, охранников, санитарных врачей, грузчиков, продавцов, официантов и даже "опытных и харизматичных сомелье". Некоторые предложения активны до сих пор.

Помимо этого работодатели ищут водителей вилочного погрузчика с зарплатой от 70 тысяч рублей. Охранникам на чемпионат предлагают от 64 тысяч рублей, официантам на матчи предлагают от 60 тысяч рублей, а уборщикам готовы заплатить от 35 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Ozon запустил в Петербурге доставку Ozon Express.

Фото: Piter.tv