AliExpress и ResearchMe узнали, что больше всего радует клиентов во время покупок.

Названы вещи, делающие россиян счастливее. Об этом журналистам сообщили представители исследовательской компании ResearchMe и "AliExpress Россия". По данным социологов, 62% населения заявили, что становятся счастливее после шоппинга.

Самым приятным моментом в данном процессе покупатели назвали уведомление о готовности к выдаче заказа или его передача курьерской службе. Также россияне оценили важность получения скидочного купона при добавлении товара в корзину личного кабинета.

Покупка одежды, обуви и сумок повышает настроение у 40% покупателей. Еще 35% считают самыми лучшими для поднятия себе настроения покупки гаджетов и техники. Еще 26% отдают предпочтение покупке аксессуаров для собственных хобби или создания домашнего уюта. У 21% покупателей приятные эмоции вызывает покупка книг. Меньше всего радуют потребителей спортивные товары.

Число продавцов из Петербурга на AliExpress за полгода выросло в несколько раз.

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