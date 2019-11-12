Число продавцов из Петербурга на AliExpress за полгода выросло в несколько раз

Продавцы реализуют более 300 тысяч товаров.

К декабрю текущего года на площадке AliExpress количество продавцов из Петербурга и области выросло почти в три раза, об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Отмечается, что на данный момент там работают 2,5 тысяч продавцов, когда как весной количество продавцов было равно 800. Эксперты сообщили также, что больше тысячи из них являются индивидуальными предпринимателями, другие – компании и самозанятые граждане. Самые популярные категории – товары для дома и сада, бытовая техника и электроника, автотовары и товары для спорта.

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