Петербуржцы начали массово скупать ноутбуки, готовясь к удаленке

Самыми популярными моделями стали Apple MacBook Air 13 и IdeaPad Gaming 3.

В Петербурге начали массово скупать ноутбуки. Об этом сообщили аналитики AliExpress.

В первые три недели января 2022 года спрос на ноутбуки вырос почти в 5 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты объясняют это массовым переходом петербуржцев на удаленную работу.

Самыми популярными моделями стали Apple MacBook Air 13 и IdeaPad Gaming 3. Также в числе востребованных оказались Lenovo IdeaPad 3 и HONOR MagicBook Pro.

Аналитики добавили, что в 7,3 раза подскочили продажи офисных столов и кресел.

Ранее мы писали, что в Петербурге готовятся к ужесточению мер из-за пятой волны коронавируса.

Фото: pexels.com