В Петербурге готовятся к ужесточению мер из-за пятой волны коронавируса

На прошлой неделе в городе был обновлен антирекорд по заболеваемости COVID-19.

Власти Петербурга решили ужесточить ограничения в связи с пятой волной коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире радио России.

Градоначальник заявил, что в городе сложилась непростая эпидемическая обстановка. На прошлой неделе в Петербурге был обновлен антирекорд по заболеваемости COVID-19, когда выявили более 9 тысяч инфицированных за сутки.

Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения. Понимания. Готовности работать в сложных условиях. И особых усилий для сохранения здоровья. Ситуация складывается очень серьезная.

Отметил Беглов

Ранее петербургский эксперт спрогнозировал возможный исход пандемии.

Фото: Piter.TV