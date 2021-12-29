Петербургский эксперт спрогнозировал возможный исход пандемии

Начальник отдела здравоохранения Центрального района Петербурга Юрий Зернюк в эфире телеканала "Санкт-Петербург" предположил, каким может оказаться финал пандемии.
По его словам, одинаково возможны два исхода. "Омикрон" может перевести заболевание в разряд обычного сезонного всплеска ОРВИ либо спровоцировать появление новых вирусов.
Эксперт отметил, что новый штамм имеет симптомы обычного гриппа, и он намного слабее предыдущего "дельты". При "омикроне" инфекция протекает в верхних дыхательных путях, больные не задыхаются и не теряют обоняние. Специалист выразил надежду, что человечество выработало определенный иммунитет, поэтому последующие волны будут все слабее и слабее.
Ранее мы писали, что еще 50 коек для ковид пациентов оборудовали в психиатрической больнице №3.
Фото: Piter.TV
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