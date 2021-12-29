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Еще 50 коек для ковид пациентов оборудовали в психиатрической больнице №3
Сегодня, 22:36
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Еще 50 коек для ковид пациентов оборудовали в психиатрической больнице №3

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Всего в больницах с коронавирусом находятся 6 255 пациентов.

В понедельник, 24 января, стало известно, что в городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова оборудовали еще 50 дополнительных коек для инфицированных. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга. 

Добавим, что всего в больницах с коронавирусом находятся 6 255 пациентов. Из них в реанимации – 638 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких – 347. 

В госпитале "Ленэкспо" медицинскую помощь получают 197 заражённых. На карантине в пансионате "Заря" числятся 503 человека, а в "Балтийце" - 78.

Коечный фонд на сегодняшний день свободен свободен на 41,89%. На домашнем лечении 48 416 горожан, что вдвое больше, чем неделю ранее. 

Первично привились за минувшие сутки 2 169 человек, вторично – 2 846. Закончили цикл 2,8 миллиона петербуржцев. Запас вакцины составляет 777 868 комплектов доз.

Ранее Piter.tv писал, что власти Петербурга готовят более жесткие ограничения из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, койки, пациенты
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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