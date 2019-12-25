Вице-президент "Дикси-груп" заправил свой "Порше" без оплаты

Предприниматель объяснил случившееся проблемой при удаленной оплате.

Днем 9 декабря в полицию обратилась продавец АЗС на Шафировском проспекте. Как стало известно Piter.TV, девушка пожаловалась на автомобилиста, который заправил свой серый "Порше Панамера" более чем на четыре тысячи рублей, но не оплатил топливо и уехал.

Как выяснилось, владельцем иномарки оказался вице-президент "Дикси-групп" Александр Дедегкаев. Как предприниматель пояснил "Фонтанке", увоз топлива был случайностью, поскольку подвела система удалённой бесконтактной оплаты. Автомобилист в тот же день написал заявление в центр поддержки АЗС, увидев непрошедший платеж.

Ранее мы писали, что поездка угонщика каршеринга обошлась петербуржцу в 8 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV