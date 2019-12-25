Поездка угонщика каршеринга обошлась петербуржцу в 8 тысяч рублей

В субботу, 5 декабря, в Петербурге неизвестный угнал машину каршеринга у горожанина. У него появились проблемы с компанией. Об этом сообщил Алексей Бутаков на своей странице в соцсети.
Неизвестный рокер угнал машину "Юдрайва", которая не завершила аренду, несмотря ни на что: ни на долгое нажатие соответствующего кнопаря, ни на движение включенного аккаунта отдельно от автомобиля, ни на попадание в кювет в Сертолово далеко за зелёной зоной.
поделился горожанин (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред).
Пострадавший уточнил, что поддержка компании никакой помощи не оказала: они заблокировали аккаунт, не завершая поездку, и начали списывать деньги "как за заведенный автомобиль".
Заявление в полиции, минус 8666 на счету, карта заблокирована, "Юдрайв" звонил в полиции, что-то хочет предъявить, типа "оставления имущества в ненадлежащем виде". Угонщик допрошен в отделе, известен
уточнил Бутаков (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред).
В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент угона.
Ранее мы писали, что неизвестные открыли стрельбу из машины такси в Рыбацком.
Видео: Piter.TV
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