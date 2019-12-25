Поездка угонщика каршеринга обошлась петербуржцу в 8 тысяч рублей

Неизвестный угнал автомобиль YouDrive ночью 5 декабря.

В субботу, 5 декабря, в Петербурге неизвестный угнал машину каршеринга у горожанина. У него появились проблемы с компанией. Об этом сообщил Алексей Бутаков на своей странице в соцсети.

Неизвестный рокер угнал машину "Юдрайва", которая не завершила аренду, несмотря ни на что: ни на долгое нажатие соответствующего кнопаря, ни на движение включенного аккаунта отдельно от автомобиля, ни на попадание в кювет в Сертолово далеко за зелёной зоной. поделился горожанин (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред).

Пострадавший уточнил, что поддержка компании никакой помощи не оказала: они заблокировали аккаунт, не завершая поездку, и начали списывать деньги "как за заведенный автомобиль".

Заявление в полиции, минус 8666 на счету, карта заблокирована, "Юдрайв" звонил в полиции, что-то хочет предъявить, типа "оставления имущества в ненадлежащем виде". Угонщик допрошен в отделе, известен уточнил Бутаков (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред).

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент угона.

Ранее мы писали, что неизвестные открыли стрельбу из машины такси в Рыбацком.

Видео: Piter.TV