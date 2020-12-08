Неизвестные открыли стрельбу из машины такси в Рыбацком

Пассажиры машины громко слушали музыку.

Вечером во вторник, 8 декабря, корреспондент Piter.TV стал свидетелем странного инцидента, который произошел у станции метро "Рыбацкое".

Неизвестные в тонированном "Солярисе" с опознавательной надписью такси выстрелили в воздух пять раз. После этого они заехали на эстакаду для разгрузки, куда в принципе запрещен въезд обычным машинам. Из "Убера" раздавалась громкая музыка.

Они устроили дрифт, на всю улицу был запах жженой резины уточнил очевидец.

Полицейских к моменту происшествия видно не было. Чем закончилась история, станет известно позднее.

Ранее мы писали, что ДТП на пересечении Маршала Говорова и Васи Алексеева.

Видео: Piter.TV