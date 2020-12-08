Видео: ДТП на пересечении Маршала Говорова и Васи Алексеева

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером во вторник, 8 декабря, на перекрестке Маршала Говорова и Васи Алексеева произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Горожане отметили, что авария перекрыла движение трамваев в час-пик. Позже редакция Piter.TV получила видеозапись момента аварии. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как водитель, по всей видимости, решил повернуть налево с правого ряда. Он подрезал попутную машину. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что суд избрал меру пресечения мужчине, который ударил подростка на детской площадке в Петербурге.

Видео: Piter.TV