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Названы вакансии в Петербурге, доступные без диплома о высшем образовании
Сегодня, 12:03
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nastya960

Названы вакансии в Петербурге, доступные без диплома о высшем образовании

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В данных профессиях главную роль играет опыт.

Самыми популярными специальностями в Петербурге, для которых нужен диплом о высшем образовании, стали  инженер, врач, бухгалтер, администратор, менеджер по продажам, и конструктор. Об этом сообщила пресс-служба сервиса для поиска персонала "Работа.ру".

При этом, рабочим, водителям и кассирам диплом о высшем образовании не нужен. В данных  специальностях он не играет никакой роли, здесь важнее опыт.

Например, чтобы стать водителем, нужно иметь стаж вождения 3-4 года. Каждый десятый соискатель на позицию водителя получил высшее образование.  

Ранее эксперты назвали вакансии, где платят выше 200 тысяч рублей.

Фото: pixabay 

Теги: диплом, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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