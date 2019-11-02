Эксперты назвали вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Больше всех предлагают московские компании.

Эксперты сервиса HeadHunter составили список вакансий с зарплатами от 200 тысяч рублей.

В Москве специалисту Senior IOSdeveloper или Ведущему IOS предлагают 300 тысяч рублей в месяц, разработчику интеграционных решений — 230 тысяч рублей, а директору по управлению персоналом в IT — 200 тысяч рублей на руки.

В Санкт-Петербурге ищут Senior GoDeveloper, которому готовы платить от 180 до 220 тысяч рублей, внутреннего аудитора с зарплатой от 170 до 200 тысяч и часового мастера. Ему готовы платить от 150 тысяч рублей.

Руководитель сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске может заработать 150 тысяч рублей, программист 1С в Екатеринбурге может иметь аналогичный оклад.

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