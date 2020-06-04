Названы условия наступления второй волны коронавируса. О них рассказала заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова в беседе с агентством "РИА Новости".
Главным фактором окажется летняя погода — от неё зависит, придёт ли вторая волна COVID-19 осенью.
Будет зависеть в большей степени от погодных условий.
Екатерина Трифонова, заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента
Также влияние окажет то, насколько быстро люди вернуться к нормальной жизни и насколько резко власти будут снимать карантинные ограничения.
Трифонова отметила, что избежать второй волны не получится, так как вирус для человека новый и у многих граждан не выработался к нему иммунитет.
Ранее ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительного" повторного всплеска COVID-19.
Видео: YouTube / BreakingNow
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