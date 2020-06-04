Влияние окажет то, насколько быстро люди вернуться к нормальной жизни.

Названы условия наступления второй волны коронавируса. О них рассказала заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова в беседе с агентством "РИА Новости".

Главным фактором окажется летняя погода — от неё зависит, придёт ли вторая волна COVID-19 осенью.

Будет зависеть в большей степени от погодных условий. Екатерина Трифонова, заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента

Также влияние окажет то, насколько быстро люди вернуться к нормальной жизни и насколько резко власти будут снимать карантинные ограничения.

Трифонова отметила, что избежать второй волны не получится, так как вирус для человека новый и у многих граждан не выработался к нему иммунитет.

Ранее ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительного" повторного всплеска COVID-19.

Видео: YouTube / BreakingNow